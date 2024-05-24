Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Tapu müdürlüğü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı kazada araçlarda da maddi hasar oluştu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun trafikte dikkatsizlik sonucu üç araç birbirine çarptı, Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını kontrol altına aldı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.