Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “istihbarı çalışmalar neticesinde, Karaçay Mahallesinde, Yasadışı Ekim ile Mücadele Eylem Planı kapsamında O.N.(E-47), A.N.(E 42), T.N.(E-40) ve K.N.(E-38) isimli şahısların Mısır tarlalarının içerisine kenevir ektikleri tespit edilmiş olup, şahısların tarlalarında ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda; (45.844) Kök Kenevir bitkisi (2-3 metre boylarında) (27) kg. Kubar esrar maddesi (16) parça satışa hazır (28) gr. Toz Esrar (Fişeklenmiş halde) ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili olarak (4) şüpheli şahıs göz altına alınmış olup, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevine teslim edilmiştir. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.” denildi.