Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 20-27 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 95 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 132 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68 kişi tutuklandı.

 Bu çalışmalar esnasında; 95,65 gram metamfetamin, 496 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 30 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 16 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar