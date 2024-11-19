Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İl genelinde toplam 35 bin 972 ağır hasarlı bina tespit edilirken, bu binaların %98’inin yıkımı başarıyla gerçekleştirildi.

Depremin geniş etkisiyle şehirde toplamda 53 bin 945 bina hasar almış; bu binalardan 7 bin 491’i yıkık, 4 bin 434’ü acil yıkılacak, 6 bin 48’i ise orta hasarlı olarak rapor edilmişti. Yıkım çalışmalarının tamamlanması, hem şehirdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırmak hem de yeniden inşa sürecine hız kazandırmak amacıyla büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Enkaz kaldırma işlemleri bitirilen alanlarda, kısa süre içinde yeni konut projeleri ve altyapı çalışmaları başlatılacak. Depremden etkilenen vatandaşlar, hızla güvenli ve modern yaşam alanlarına taşınmayı bekliyor.

Yetkililer, kalan hasarlı yapıların yıkımı tamamlanır tamamlanmaz, kentin yeniden yapılandırılma sürecine geçileceğini ve modern bir şehir planlamasının uygulanacağını ifade etti.