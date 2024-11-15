Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, annesi ve anneannesini eve kilitleyip balkondan bağırarak çevreyi rahatsız eden M.S. isimli genç, olay yerine sevk edilen özel harekat polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gencin bağırışlarını duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat devreye girdi.

Özel harekat ekipleri, itfaiyenin yardımıyla balkondan eve giriş yaparak operasyonu başlattı. Yapılan müdahale sonucunda M.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, gencin ailesinin tamamının şizofreni hastası olduğu belirlendi. Ailesinin durumu nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan M.S.'nin, mahkeme kararıyla tedavi altına alınmasına karar verildi.

Gözaltına alınırken "İntihar etmek istemedim, zorla beni öldürmeye çalışıyorlar" diyen genç, tedavi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.