Kahramanmaraş’ta Altın Fiyatları Yükselişte! Küresel Gerilimler ve Ekonomik Dalgalanmalar Etkisini Gösteriyor

Kahramanmaraş’ta altın fiyatları, ulusal piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve Orta Doğu'daki savaş senaryolarının etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Küresel düzeyde artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, bu durum yerel piyasalarda da hissediliyor.

Güncel verilere göre, Kahramanmaraş’ta gram altın 4.325 TL bandını aşarken, çeyrek altın ise 7.100 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Yatırımcıların ilgisiyle birlikte, altın alım-satım ofislerinde hareketlilik gözlemleniyor.

Uluslararası piyasalarda ise ONS altın fiyatı 3.423 dolar (Saat 12.00 ) seviyelerine kadar çıkarak son ayların zirvesini gördü. Bu artışta İsrail ile İran arasında tırmanan tansiyon, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin belirsizlikler ve Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimi önemli rol oynuyor. Uzmanlara göre savaş riskinin artması, yatırımcıların dolardan uzaklaşıp altına yönelmesine neden oluyor.

Altın piyasasındaki bu hareketlilik, Kahramanmaraşlı kuyumcuları ve vatandaşları da etkiliyor. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın takılarına olan talep artarken, fiyatlardaki yükseliş vatandaşı daha küçük gramajlı ürünlere yönlendiriyor.

Ekonomistler uyarıyor: Altındaki yükseliş trendi kısa vadede devam edebilir. Savaş senaryolarının genişlemesi ve ekonomik belirsizliklerin sürmesi durumunda, altın fiyatlarında yeni rekorlar görülebilir.

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