KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 26 NZ 800 plakalı otomobil, Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



Kazada sürücü ile araçtaki A.N. ve E.N. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye erlerince çıkarıldı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.​​​​​​​