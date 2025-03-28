Türkiye'de milyonlarca insan, 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününü coşkuyla karşılayacak. Bir ay süren oruç ibadetini tamamlamanın ardından, vatandaşlar bayram namazıyla Ramazan ayı uğurlanacak. Bayram, çocukların "şeker bayramı" olarak da bildiği, sokakları sevince boğan, toplumsal bir kutlama havası estirecek. Oruç ibadetinin sona ermesinin ardından, bayram namazı saati merakla bekleniyor. Türkiye'nin her köşesindeki camiler, cemaatini bayram namazını kılmak üzere ağırlamaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ta bayram namazı saati sabah 06.50 olarak belirlenmiş durumda. Oruç tutan milyonlarca Müslüman, bayram namazını eda ettikten sonra, bayramlaşarak kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirecek. Bu özel gün, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir araya gelmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın da simgesi olacak.