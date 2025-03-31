Kahramanmaraş’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Panayırı Bayram Korteji, yoğun katılımla gerçekleşti. Bayram sevincini hep birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar, korteje büyük ilgi gösterdi.

Bando Takımı ve çeşitli gösteriler etkinliğe renk katarken, kortej boyunca vatandaşlara şeker dağıtıldı. Hem çocuklar hem de aileler için keyifli anların yaşandığı panayırda, özellikle minikler doyasıya eğlendi.

Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan etkinlik, coşkulu anlara sahne oldu. Katılımcılar, bu tür organizasyonların bayram sevincini pekiştirdiğini belirterek, düzenleyenlere teşekkür etti.