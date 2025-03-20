Şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının Kahramanmaraş’ı etkisi altına alacağını ve özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini açıklamıştı. Tahminler doğru çıktı ve şehirde kar yağışı başladı.

Yetkililer, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırırken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Kahramanmaraş’ı yeniden saran soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde başlayan karla karışık yağmurun, gün boyu devam etmesi ve yarın da etkili olması bekleniyor.