Yapılan denetim ve operasyonlar kapsamında Pazarcık ilçesinde 1 adet, Elbistan ilçesinde ise 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 298 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan şahıslar da jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 13 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onikişubat ilçesinde ise “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (45) yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Terörle mücadele kapsamında da önemli bir operasyona imza atıldı. TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde Dulkadiroğlu ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.U. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.