Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’nın ilk günü, Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreniyle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ile Valilik iş birliğinde organize edilen programa şehir protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Törende birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları öne çıkarken; vatandaşlar ve protokol üyeleri bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Bayramlaşma törenine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Zuhal Karakoç Dora ve İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kamu kurumu temsilcisi katıldı.

Etkinlik, bayramın paylaşım ve dayanışma ruhunu yansıtan anlamlı görüntülere sahne oldu.