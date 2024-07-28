Onikişubat ilçesinde çıkan ve henüz çıkış nedeni bilinmeyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar tahliye ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.