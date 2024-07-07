Kahramanmaraş’ta Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen ve 3 yıl süren Deneyap Projesi, KMTSO (Kahramanmaraş ticaret ve Sanayi odası) ev sahipliğinde görkemli bir veda programıyla sona erdi. Proje kapsamında eğitim gören 94 öğrenci, başarıyla tamamladıkları eğitim sürecinin ardından sertifikalarını aldılar.

3 Yıl süren proje boyunca öğrenciler, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, yazılım, siber güvenlik, elektronik ve tasarım gibi çeşitli alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

Bu proje Türkiye genelinde gençlerin teknoloji ve inovasyon alanında eğitim almalarını, yeteneklerini geliştirmelerini ve geleceğin teknoloji liderleri olmalarını hedefliyor.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan KUZUCU HIDIR proje hakkında bilgi veri.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet GÜMÜŞER ise her zaman gençlerin destekçisi olacaklarını söyledi.