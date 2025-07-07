6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması amacıyla başlatılan kalıcı konut projelerinde Kahramanmaraş’ta önemli bir aşama kaydedildi. TOKİ ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde birçok mahallede inşaatlar hızla tamamlanırken, bazı bölgelerde konut teslimleri başladı.

Özellikle depremin simge alanlarından Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi’nde ilk anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi. Yeni konutlarına kavuşan vatandaşlar, hem devletin sunduğu destekten hem de konutların kısa sürede teslim edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aksu Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, yapılan evlerin sağlamlığı ve sosyal donatılarla desteklenmiş olması nedeniyle büyük bir güven duyduklarını dile getirerek, "Devletimiz yanımızda olduğunu gösterdi" sözleriyle teşekkür etti.

Yetkililer, 2025 yılı sonuna kadar Kahramanmaraş genelinde 50 binin üzerinde konutun hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını açıkladı. Teslimatların kademeli olarak devam edeceği, altyapı ve çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı sürdürüldüğü bildirildi.

Deprem sonrası inşa edilen bu yeni yaşam alanları, hem fiziki hem de psikolojik olarak şehirdeki yeniden ayağa kalkma sürecinin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.