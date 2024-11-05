59 yaşındaki kantin işletmecisi Abdulkadir Gülmez’in öncülüğünde, öğrencilerle birlikte başlatılan mavi kapak toplama kampanyası kapsamında depremzede engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Toplanan yaklaşık 100 bin mavi kapakla alınan tekerlekli sandalyeler, okul bahçesinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bu kampanya aracılığıyla, depremde elini veya ayağını kaybeden 10 vatandaşa tekerlekli sandalye, akülü araç ve baston dağıtımı yapıldı.

Etkinlik, hem engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Abdulkadir Gülmez ve öğrenciler, bu tür desteklerin süreceğini belirterek, ihtiyaç sahiplerine umut olmanın ve birlikteliğin önemine vurgu yaptılar.

Editör: Yunus Firdevsoğlu