Edebiyat yolu'nun Kahramanmaraş istikametindeki Akif inan tüneli, gerçekleştirilen tatbikat boyunca ulaşıma kapatıldı.

Büyükşehir belediyesi, AFAD ve Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, tünel içinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olayın tüneldeki kameralar tarafından tespit edilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlardaki yangın büyükşehir Belediyesi itfaiyesince söndürüldü.

Araçlarda sıkışan 2 kişi ise ekiplerce kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazalı araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tünel karayolları ekiplerince temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.