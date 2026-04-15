Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Çetin, eğitim camiasını derinden sarsan menfur saldırıya karşı tepki koymak, eğitim çalışanlarının güvenliğine yönelik artan tehditlere dikkat çekmek ve yetkilileri acilen sorumluluk almaya davet etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Son dönemlerde gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çetin, "Bu saldırılar sadece bireylere değil; eğitime, topluma ve doğrudan geleceğimize yapılmaktadır." dedi.