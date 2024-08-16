Kahramanmaraş’ta 8 liradan satılan somun ekmeğine zam yapıldı. Yeni zamla ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.

7 aylık sürenin ardından ekmek zammı Kahramanmaraş’ta da gerçekleşti. Daha önce 8 liradan satılan 200 gramlık somun ekmeği 210 grama çıkartılıp fiyatı da 10 liradan satılmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta ekmeğe en son 20 Ocak tarihinde zam yapılmıştı. O dönem 6,5 liradan satılan ekmek 8 liraya çıkartılmıştı.

Bu zamla birlikte ekmek 7 ayda yaklaşık 55 oranında zamlanmış oldu. Vatandaşlar, zam kararı karşısında ne yapacaklarını bilemezken özellikle yılın ikinci yarısında maaş zammı almayan asgari ücretli kesim ise geçim derdinden kara kara düşünüyor.

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Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR