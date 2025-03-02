Birçok kişi, özellikle Ramazan ayında yapılan bu fiyat artışının ekonomik olarak zorlayıcı olduğunu ifade ederken, yetkililer artışın gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterdi. Vatandaşlar, temel tüketim maddesi olan ekmeğin fiyatında yapılan bu zammın gözden geçirilmesini talep ediyor.

Zam kararının ardından kentteki bazı fırıncılar da artan maliyetler karşısında zam dışında bir çözüm bulunamadığını belirtti. Ancak vatandaşlar, Ramazan gibi dayanışma ve paylaşma aylarında daha uygun fiyat politikalarının benimsenmesi gerektiğini savunuyor.