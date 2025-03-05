Güneş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinde ekmek fiyatlarının 12.5 TL'den yüksek olmasına rağmen Kahramanmaraş'ta daha düşük fiyatla satış yapıldığını belirtti. Fırıncıların en büyük talebinin, ekmeğe zam yapmadan önce girdi maliyetlerinin artmaması olduğunu vurgulayan Güneş, amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyata ekmek sunmak olduğunu ifade etti.

Başkan Güneş, her yılbaşında tüm maliyetler artarken sadece ekmeğin gündeme getirilip fırıncıların günah keçisi ilan edilmesinin üzücü olduğunu dile getirdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlerde fedakarlık yaptıklarını hatırlatan Güneş, bu dönemde de vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini, ancak suçlu gösterilmekten kaçınılmasını istedi.

Güneş, başta Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, kurum müdürleri ve oda başkanları olmak üzere, memleket ve millet için çalışan tüm yöneticilere teşekkür ederek, herkesin enflasyon karşısında zor bir dönemden geçtiğini hatırlattı.