Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şeker (63) yönetimindeki 06 B RH 281 plakalı aracıyla Yedikuyular mevkiinden Büğlek Caddesi istikametine seyir halinde iken Doğal Yaşam Parkını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarpması sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 13 yaşındaki A.R.Ş ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.