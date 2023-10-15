Yürütülen yoğun lobi faaliyetleriyle 62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan organizasyon, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla Onikişubat Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalar neticesinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Menzelet ve Sır barajları çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO 2023 Rekreasyon alanı törenle açıldı.

Dev organizasyon kapsamında EXPO 2023 rekreasyon alanına kristal lagün havuzu, kelebek ve uğur böceği bahçesi, idari bina, kafe, restoranlar, lunapark, aquapark, kentin lezzetlerinin tanıtılacağı Arasta Kültür Çarşısı, cami, mevlevihane ve kent kütüphanesi, EXPO kulesi, amfi tiyatro, yeşil yaşam deneyimleme ve inovasyon merkezi, çocuk köyü doğa okulu, nikah sarayı, toplantı salonları, "Toprak ana" kinetik heykeli, hobi evleri, çocuk oyun alanları ile ülkelerin kültür ve medeniyetlerini tanıtacakları hobi bahçeleri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, ABD, Hollanda, İspanya, Meksika, Almanya ve Filistin'in de aralarında bulunduğu 22 ülkenin katıldığı EXPO 2023'ün yaklaşık 3 ay açık kalması planlanıyor.

Organizasyon çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, açılışı yapılan organizasyondan ötürü büyük heyecan yaşadıklarını ifade etti.