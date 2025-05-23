Kahramanmaraş’ta yaşanan trafik kazası can aldı. Bir otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 25 yaşındaki E.K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan E.K. ile birlikte 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, E.K.’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.