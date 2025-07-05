Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Hacımustafa Çiftliği Mahallesi'ndeki Aksu Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 46 475 plakalı Tofaş marka otomobil ile A.Y. yönetimindeki 46 AID 942 plakalı pikap köprü üzerinde çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 13 yaşındaki Musa K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olan abisi yaralandı.
Ekipler Hızla Sevk Edildi
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni morga gönderildi.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.