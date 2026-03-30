Asayiş ve Narkotik Operasyonlarında Kararlı Mücadele

Hafta boyunca yürütülen Asayiş Uygulamaları kapsamında toplam 34.815 şahıs sorgulandı. Bu denetimlerde: 97 şahıs yakalandı, 32 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve çok sayıda kesici alet ile fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi tarafından gerçekleştirilen 71 operasyonda ise zehir tacirlerine darbe vuruldu. Operasyonlar neticesinde: 76 şahıs yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı. 2.783 adet sentetik ecza, 1.059 adet ecstasy/captagon, yaklaşık 57 gram metamfetamin ve çeşitli miktarlarda eroin ile bonzai ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 21 şahsa adli işlem yapıldı. Aramalarda 1.170 paket dolu makaron, 58,5 litre sahte alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Aynı tarihler arasında Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 2.246 şahıs sorgulanırken, 8 şahıs GÖKSEM'e (Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi.

Trafik Denetimlerinde Binlerce Araç Kontrol Edildi

Trafik tescil ve denetleme birimleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir mesai harcadı. 27.451 araç ve 1.109 motosiklet denetlendi. Toplamda 2.797 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 99 araç trafikten men edildi. Denetimlerde alkol ve belgesiz araç kullanımı üzerine yoğunlaşıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak vatandaşların huzuru için 7/24 görev başında olduklarını bildirdi.