Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ayrı iş yerinde yangın çıktı. Yangınları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangınların büyümesi engellendi.

Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde maddi zarar oluştu. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, iş yerlerinde yangın güvenliği önlemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekti.