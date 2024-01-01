Kazada Kontrolsüz Bir Şekilde Yolan Çıkan Araçların Karıştığı Kazada Araçların Savrulmasıyla Park Halindeki Bir Diğer Araçta Hasar Aldı.

Meydana Gelen Kazada Araç Sürücüleri Ve Yolcular Hafif Yaralanırken Can Kaybı Yaşanmadı.

