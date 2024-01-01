Kazada Kontrolsüz Bir Şekilde Yolan Çıkan Araçların Karıştığı Kazada Araçların Savrulmasıyla Park Halindeki Bir Diğer Araçta Hasar Aldı.
Meydana Gelen Kazada Araç Sürücüleri Ve Yolcular Hafif Yaralanırken Can Kaybı Yaşanmadı.
Kazada Kontrolsüz Bir Şekilde Yolan Çıkan Araçların Karıştığı Kazada Araçların Savrulmasıyla Park Halindeki Bir Diğer Araçta Hasar Aldı.
Meydana Gelen Kazada Araç Sürücüleri Ve Yolcular Hafif Yaralanırken Can Kaybı Yaşanmadı.
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