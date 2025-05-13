Kahramanmaraş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik denetimler kapsamında, Göksun ilçesinde trafik ekipleri tarafından çakar lamba kullanan bir araca ağır yaptırım uygulandı.

Mevzuatta belirtilmeyen araçlara ışıklı ve sesli uyarı işareti takmak ve kullanmak yasak olmasına rağmen, plakaları kapalı Volkswagen Passat marka bir aracın izinsiz çakar lamba kullandığı tespit edildi. Denetimlerde H.S. isimli sürücüye 138 bin 172 TL, araç sahibine de aynı miktarda olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, benzer ihlallerin önüne geçmek için il genelinde çakarlı araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

