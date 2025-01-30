Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 24 - 30 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda; (3) adet tabanca, (2) adet şarjör, (16) adet şarjör, (22) gram metamfetamin, (11) gram esrar, (19) adet sentetik uyuşturucu hap, (400) kg kıyılmış tütün, (49) adet sikke,(4) adet tarihi obje, (5) adet muhtelif kazı malzemesi, (3) adet senet, (18) adet tapu, (1) adet alacak verecek defteri, (1) adet araç satış mukavelesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanma, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kültür tabiat varlıkları kaçakçılığı, tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve izinsiz kazı suçlarından (30) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmış, (2) şahsa adli kontrol tedbir kararı uygulandı. Ayrıca, aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda (293) şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Trafik Timleri tarafından (16.368) araç kontrol edilmiş, trafik kurallarını ihlal eden (727) araç sürücüsüne toplamda (2.870.299) TL trafik idari para cezası uygulandı. (137) araç trafikten men edilmiş, alkollü araç kullanıp tespit edilen (11) şahsın sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca, mevzuata aykırı ışıklı ve sesli cihazları (çakar lamba) kullandığı tespit edilen (1) araca (138.172) TL trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücünün belgesi (30) gün geri alınmış, araç trafikten men edildi. Hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen hız (RADAR) denetimlerinde hız kurallarına uymayan (168) sürücüye toplamda (543.081) TL ceza uygulandı.

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve çeşitli suçlara karışan (17) Suriyeli şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatılmıştır. Yol İzin Belgesi olmadan seyahat eden (18) Suriyeli şahsa ise toplamda (117.666) TL idari para cezası verildi.

Son olarak, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda (4) şüpheli E.İ. (31), A.E. (33), İ.A. (28), A.K. (50) yakalanarak adli makamlara sevk edildi.