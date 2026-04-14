Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Nisan 2026 tarihinde üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 28 adet elektronik sigara, 3 bin 210 paket sahte TAPDK bandrollü sigara, 600 paket kaçak sigara, 1000 paket kaçak sigara, 1000 paket marka kaçak sigara, 2000 paket kaçak sigara, 1500 paket kaçak sigara, 700 paket kaçak sigara, 300 paket kaçak sigara, 700 paket kaçak sigara, 1300 paket kaçak sigara, 400 paket kaçak sigara, 1500 paket içi kıyılmış tütünle doldurularak kutulanmış ve makaron sigara, 10 bin dal TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin toplamda 14 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 28 adet elektronik sigara ve 10 bin dal boş makaron olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edilirken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.