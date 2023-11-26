Kipaş Holding Ev Sahipliğinde Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Tarafından Kahvaltı Programı Düzenlendi.

Düzenlenen Kahvaltı Programına Kent Protokolünün Yanı Sıra Şehit Aileleri Katılım Sağladı.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli Programa Katılanlara Teşekkürlerini İletti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci İse Şehit Ailelerinin Kendileri İçin Oldukça Önemli Olduğuna Vurgu Yaparak Tüm Şehitlere Allah’tan Rahmet Diledi.