Elbistan, Afşin, Göksun ve Nurhak Kaymakamlıkları tarafından yapılan eş zamanlı açıklamalarla, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı ve ulaşımı riske attığı vurgulandı.

Tatil Edilen İlçeler ve Detaylar

Yapılan resmi açıklamalara göre kar tatili kararı alınan ilçeler şunlardır:

Elbistan: İlçe genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Afşin: Yoğun kar yağışı sonrası beklenen don ve buzlanma riski nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

Göksun: Buzlanma ve don riski gerekçesiyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir.

Nurhak: İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamı tatil edilmiştir.

Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Eğitime verilen aranın yanı sıra, dört ilçede de kamu kurumlarında görev yapan belirli gruplar için idari izin kararı alındı. Buna göre;

Hamile personel,

Engelli personel,

Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler,

Kronik rahatsızlığı bulunan personeller,

27 Şubat Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.

Vatandaşlara Uyarı

Kaymakamlıklar, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği hatırlatıldı.