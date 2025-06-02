Kurban Bayramına sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da kasaplar hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu Kapsamda Bıçağından, kıyma makinesine ve soğutuculara kadar Bütün Bakımlarını Titizlikle Yaptırmayı Sürdüren Kasaplar Kurban Bayramının Yoğun Mesaisine Hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran da Şehir Genelindeki Kasapları Ziyaret Ederek Onlara İşlerinde Kolaylıklar Diledi.

Ayrıca Başkan Uyduran, Çam Sakızı Çoban Armağanı kasaplara Bir Takım Hediyelerde Takdim Ederek Esnafların Bir Gün Değil Her Gün Yanlarında olduğunu Ve onları yalnız bırakmadığını Gösterdi.

Ziyaretlerde dolayı kasaplar, Başkan Uyduran’a teşekkür ederek bayram İçin Mesai Hazırlıklarını Sürdürdüklerini İfade Etti.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran İse Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Vatandaşların Kendi Bildikleri Mahalle Kasaplarını Tercih Etmeleri Gerektiğini Söyleyerek Her Kesin Kendi İşini Yapması Gerektiğinin Altını Çizdi.