Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden yakınlarıyla birlikte yayla evine gitmek üzere Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Yaylası’na gelen Kemal Topal, çiriş toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, doğada yetişen çiriş otu toplamak amacıyla kayalık alana çıkan Topal, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olayı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Topal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Topal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.