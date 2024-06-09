Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep oto yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, aynı istikamette önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bir diğer kaza ise Yeni Sanayi Sitesi ve Kuzey Çevre yolunun bağlantısında yaşandı.

Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi üst yolunda, Mado Kavşağı istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 46 ADL 448 plakalı araç, Maraş Lazer isimli iş yeri ilerisindeki kavşaktan U dönüşü yapmak istediği sırada kaza meydana geldi.

Aynı yol üzerinde aynı istikamete seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 46 AEM 288 plakalı otomobil, Y.K.'nin aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, M.K. yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt