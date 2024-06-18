İlk kaza haberi Kürtül Mahalle yolu üzerinden geldi. Yaşanan feci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi bebek 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Kültür Mahalle yolu üzerinde iki otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan ikisi bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bir diğer kaza ise gece saatlerinde yedikuyular yolu üzerinde gerçekleştir. çekici ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular yolu üzerinde çekici ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt