Havaların ısınmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta doğa ile iç içe vakit geçiren vatandaşlar için kene ısırması riski yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle kırsal alanlarda artan kene vakalarına karşı halkı dikkatli olmaya çağırıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere bazı ölümcül hastalıklara yol açabilen keneler, sıcak havalarda daha aktif hale geliyor.

Keneler Yeniden Ortaya Çıktı: Özellikle Bu Bölgelerde Dikkat!

Kahramanmaraş'ın Andırın, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit gibi kırsal ve ormanlık alanlara yakın ilçelerinde kenelerin daha sık görüldüğüne dikkat çeken sağlık uzmanları, vatandaşların özellikle tarla, bağ ve yayla ziyaretlerinde tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Vatandaşlara Hayati Uyarılar: Bu Önlemleri Alın

Sağlık yetkilileri, kene vakalarının önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

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Pantolon paçaları çorap içine alınmalı, kapalı ayakkabılar tercih edilmeli.

Tarla ve yayla dönüşlerinde vücut detaylıca kontrol edilmeli.

Vücuda yapışan kene kesinlikle çıplak elle çıkarılmamalı; en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kene Isırması Belirtilerine Dikkat!

Ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve bulantı gibi belirtiler, KKKA hastalığının habercisi olabilir. Bu tür şikayetlerle karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden sağlık merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Uzmanlar, erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunun altını çiziyor.