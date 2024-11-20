Havanın soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışverişe yöneldi.

Mont, kazak, atkı ve bere gibi kışlık ürünler tezgâhlarda yerini alırken, fiyatların geçen yıla göre artış göstermesi vatandaşları bütçelerine uygun ürün arayışına itiyor.

Kışlık kıyafet alırken hem kaliteyi hem de uygun fiyatı tercih edenler için şehirde çeşitli alternatifler sunuluyor.

Kahramanmaraş’ta giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Lider Giyim, kaliteyi uygun fiyata sunarak vatandaşların kışlık ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lider Giyim Satış Müdürü İsa Dal soğuk havaların başlamasıyla birlikte kışlık ürünlere olan talebin arttığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl, mont ve kazak gibi temel ürünlerde farklı seçeneklerle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Amacımız, artan fiyatlara rağmen kaliteyi koruyarak her bütçeye hitap edebilmektir. Vatandaşlarımız, uygun fiyatlı ürünlerimizi mağazamızda rahatlıkla bulabilir.”

Kahramanmaraşlılar, hem çarşı pazar hem de mağazalarda kış hazırlıklarını tamamlarken, hareketliliğin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.