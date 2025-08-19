Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta kış hazırlıkları hız kazandı. Tarihi dokusu, zengin kültürü ve eşsiz mutfağıyla dikkat çeken şehirde vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle kışa hazırlanıyor.

Kentin dört bir yanındaki pazarlarda, özellikle dolmalık kuruluklar, salçalık domates ve biber gibi ürünlere yoğun talep var. Vatandaşlar, başta biber ve patlıcan olmak üzere kış boyunca tüketecekleri kurulukları hazırlamak için alışverişe çıktı. Evlerde konserveler kaynatılıyor, salçalar kazanlarda pişiriliyor.

Kış hazırlıkları kapsamında pazarlarda hareketlilik dikkat çekerken, vatandaşlar da geleneksel lezzetlerin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtiyor. Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışa hazırlıklı girmek istediklerini dile getirerek, doğal ve katkısız gıdaları tercih ettiklerini vurguladı.

Kahramanmaraş’ta kış hazırlıkları, hem geçmişten gelen geleneklerin yaşatılmasına hem de aile sofralarının zenginleşmesine katkı sağlıyor.