Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından Abdulhamithan Camii’nde gerçekleştirilen “Kur’an Ziyafeti” programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’in hayat rehberi olduğunu vurguladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu belirterek, İsrâ Suresi 17/82 ayetini hatırlatarak Kur’an’ın şifa ve rahmet kaynağı olduğunu ifade etti.

Programda Muhammed Sızcan, Mohamad Husaini bin Mahmur ve Davut Kaya tarafından Kur’an tilavetleri icra edilirken, katılımcılar manevi atmosferi büyük bir ilgiyle takip etti.

Etkinlik, yatsı namazının ardından yapılan dua ile sona erdi.