3 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlıklarına karşı yürüttükleri titiz çalışma kapsamında önemli bir başarıya imza attı.
Yapılan operasyonlarda:
- 29 Mart’ta Gaziantep’te çalınan motosiklet 8 Nisan’da,
- 14 Mart’ta Egemenlik Mahallesi’nden çalınan motosiklet 14 Nisan’da,
- 5 Nisan’da Dulkadiroğlu’nda çalınan motosiklet ise 15 Nisan’da
ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin suç kaydı kabarık çıktı
Olaylarla bağlantılı olarak yakalanan şüphelilerden M.M.K.’nın hırsızlık suçlarından 13 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi.
Toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetten kararlılık mesajı
Emniyet yetkilileri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.
Özellikle son dönemde artış gösteren motosiklet hırsızlıklarına karşı denetim ve operasyonların devam edeceği bildirildi.