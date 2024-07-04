Kahramanmaraş’ta bir müstakil evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ulu Cami arkasında yer alan bir müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi