Yangın, saat 13:30 civarında Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir odun ambarı ve plastik meyve-sebze kasası üretim-deposunda başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili daha fazla bilgi için yetkililerden açıklama bekleniyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt