Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü eliyle Kahramanmaraş'ta halkın sosyal, ekonomik, kültürel ve ruhsal ihtiyaçlarının devamlı karşılanması ve ormanların nesilden nesle aktarılması amacıyla çeşitli tedbirler hayata geçiriyor.

Ormanların, küreselleşen dünyaya uyumu sağlanarak sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla mevcutlara ek olarak bu yıl 26 ekoturizm alanı daha hayata geçirilecek, bu alandaki çeşitlendirmeler ülkenin turizm destinasyonlarına yıllık 2 milyar lira katkıda bulunacak.

