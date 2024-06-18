Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Kayseri yolu Rasim Özdenören Tüneli girişinde sürücü, yönetimindeki otomobil ile seyir halinde iken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer otomobile ok gibi saplandı. Kazada sürücü ile birlikte toplam 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt