İddialara göre, A.A. isimli şahıs, eski eşi olduğu belirtilen hemşire E.K.'ye hastane içinde silahla ateş açtı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Hastane koridorlarında genç kadına saldıran A.A., dehşet anları yaşattı.

Silah sesleri üzerine paniğin yaşandığı hastanede, hemşire E.K. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan şüpheli A.A.'nın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeler yaparken, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu trajik olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.