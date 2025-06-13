Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda park halindeki bir minibüste bir kişi ölü bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların uzun süredir hareket etmeyen aracı fark etmesiyle ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 46 NK 639 plakalı minibüsün yaklaşık iki gündür aynı noktada durduğunu gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, minibüs içinde kimliği henüz açıklanmayan bir erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, minibüs içerisinde detaylı inceleme başlattı. Şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi çevresinde yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Yetkililer, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kahramanmaraş’ta Minibüste Şüpheli Ölüm Vatandaşları Endişelendirdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan bu gizemli olayın aydınlatılması için emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Minibüste bulunan kişinin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve kriminal incelemelerin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili yeni gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.