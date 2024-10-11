Kahramanmaraş’ta gece saatlerinde iki gencin patenle gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Patenli gençlerin, hareket halindeki bir araca tutunarak ilerlemeleri yürekleri ağza getirdi.

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, gençlerin, hızla ilerleyen bir araca tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. Diğer sürücüler, tehlikeli manevralar karşısında büyük endişe yaşarken, bu tehlikeli yolculuk sosyal medyada da tepki çekti.

Yetkililer, bu tür davranışların can güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını ve gençlerin hayatını riske atmaması gerektiğini belirtti.