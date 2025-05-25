Bugün, 25 Mayıs 2025 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.aksutvhaber.net

🌡️ Günlük Hava Durumu Detayları

  • En Yüksek Sıcaklık: 36°C

  • En Düşük Sıcaklık: 18°C

  • Hava Durumu: Gün boyunca sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak.

  • Nem Oranı: Yaklaşık %18

  • Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 2.07 km/s hızında

6 7 Temmuz 2024 Hafta Sonu Hava Durumu Gunesli Ve Sicak Bir Tatil Havasi Olacak 1720180701

☀️ Önümüzdeki Günler İçin Hava Tahmini

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🌞 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bugün ve önümüzdeki günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı önlem almaları önemlidir. Güneş kremi kullanımı, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir.

Kahramanmaraşlılar ve şehri ziyaret etmeyi planlayanlar için bu bilgiler, günlük planlarını yaparken faydalı olacaktır.