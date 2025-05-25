Bugün, 25 Mayıs 2025 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.aksutvhaber.net

🌡️ Günlük Hava Durumu Detayları

En Yüksek Sıcaklık: 36°C

En Düşük Sıcaklık: 18°C

Hava Durumu: Gün boyunca sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak.

Nem Oranı: Yaklaşık %18

Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 2.07 km/s hızında

☀️ Önümüzdeki Günler İçin Hava Tahmini

26 Mayıs Pazartesi: Sıcaklık 35°C, hava parçalı bulutlu

27 Mayıs Salı: Sıcaklık 32°C, çoğunlukla güneşli

28 Mayıs Çarşamba: Sıcaklık 29°C, güneşli

29 Mayıs Perşembe: Sıcaklık 28°C, parçalı bulutlu Başkan Görgel, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi İçeriği Görüntüle

30 Mayıs Cuma: Sıcaklık 27°C, yağmurlu

🌞 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bugün ve önümüzdeki günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı önlem almaları önemlidir. Güneş kremi kullanımı, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir.

Kahramanmaraşlılar ve şehri ziyaret etmeyi planlayanlar için bu bilgiler, günlük planlarını yaparken faydalı olacaktır.